Комітет Ради визнав обґрунтованим подання про притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

При цьому комітет вважає недостатньо обґрунтованим, але законним подання щодо затримання і арешту Добкіна.

Подання Генпрокуратури передали голові Верховної Ради Андрієві Парубію.

За даними сторони прокуратури, є побоювання, що Добкін буде намагатися уникнути слідства.

У ході засідання Добкін заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

«Питання, які має до мене Луценко (генеральний прокурор Юрій Луценко – ред.), є більше політичними, тому що жодного зрозумілого доказу, крім необґрунтованих претензій, я не почув», – сказав депутат.

При цьому він заявив, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття депутатської недоторканності.

«За недоторканність триматись не буду… сам буду голосувати… не згоден з арештом, тому що, знаєте, недоторканність по цьому (поданню – ред.) знімати не можна, не кажучи вже про арешт. Але готовий до всього. Якщо судилося пройти свій шлях… я там був, як і ви…» – додав він.

Наприкінці червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Ради подання на зняття недоторканності, затримання й арешт депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

За даними ГПУ, Добкін діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману».

За версією силовиків, із власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Добкін заявив, що перебуває в Україні, нікуди їхати не збирається і готовий відповісти на всі звинувачення прокуратури.

Михайло Добкін із 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а з 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.