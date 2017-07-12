Держкіно: український фільм увійшов в конкурсну програму кінофестивалю в Локарно

До конкурсної програми міжнародного кінофестивалю в Локарно був відібраний короткометражний фільм «Випуск-97» режисера Павла Острікова, повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Фільм, спродюсований Юрієм Мінзяновим, розповідає про несподівану зустріч однокласників, які не бачили один одного двадцять років, з дня закінчення школи, і вселяє надію, що за належних зусиль ми часом здатні реалізувати те, що було упущено в далекому минулому, мовиться в повідомленні.

У Держкіно зазначають, що українська прем’єра стрічки відбудеться на Одеському міжнародному кінофестивалі 21 липня.

За даними агентства, до конкурсної програми Concorso Cineasti del presente (Конкурс сучасних кінематографістів) було відібрано українсько-італійський повнометражний фільм «Ізі» режисера Андреа Маньяні, створений за підтримки Держкіно України.

«Ізі» – це історія, яка розповідає про пригоди в українських Карпатах депресивного 40-річного італійця Ісідоро, колишнього красеня й успішного пілота.

70-й Міжнародний кінофестиваль в Локарно (Швейцарія) пройде з 2 по 12 серпня.