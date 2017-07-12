Сто українських шкіл працюватимуть за новим стандартом початкової освіти – Гриневич

Із початку нового навчального року 100 українських шкіл працюватимуть за новим стандартом початкової освіти, заявила в ефірі Радіо Свобода міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За її словами, вчителі пройдуть спеціальну перепідготовку, щоб засвоїти нові методики викладання.

«Перед початком навчального року презентуватимемо стандарт початкової школи. Це пілотний проект – 100 шкіл працюватимуть за таким стандартом. І ми вже працюємо з вчителями, які пройдуть підготовку. 20 тисяч учителів, які братимуть перший клас у 2018–2019 навчальному році, теж мають пройти перепідготовку», – сказала Гриневич.

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Як повідомляють у Міністерстві освіти, пілотний проект покликаний відійти від карального оцінювання і натомість створити систему, що стимулює навчання. Зокрема, передбачається, що в 1-му і 2-му класі оцінок не буде, оцінювання почнеться з 3-го класу.