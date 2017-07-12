Євросоюз почав саміт із Західними Балканами

Європейський союз почав із країнами Західних Балкан саміт, що має на меті заспокоїти їх у час, коли ці країни непокояться через повільні темпи їхніх переговорів про вступ.

Його відкрив у місті Трієсті на півночі Італії прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

У перебігу саміту, вже четвертого від 2014 року, Європейська комісія, як очікують, оголосить нове фінансування задля економічного зростання регіону. Також очікують, що керівники країн регіону підпишуть договір про інтеграцію своїх транспортних мереж і ухвалять план створення регіональної економічної зони.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, виступаючи на полях саміту, заявила, що Євросоюз має перед собою зобов’язання просувати країни регіону – Сербію, Боснію, Чорногорію, Македонію, Албанію і частково визнане Косово – до членства «повільно, але певно».

ЄС прагне засвідчити, що й далі відданий ідеї свого розширення на Західні Балкани, попри те, що процес розширення офіційно зупинений, наразі до 2019 року, і Євросоюз потерпає від власних проблем – виходу з нього Великої Британії і міграційної кризи. Зацікавленість ЄС у розширенні в регіоні ще посилилося через зростання впливу на Балканах Росії, яка вважає цей регіон своєю традиційною зоною інтересів.