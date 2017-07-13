Трамп із дружиною відбув із Вашингтона до Парижа

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп пізно ввечері 12 липня вилетіли з Вашингтона до Парижа. У столиці Франції президентське подружжя 13 липня візьме участь у святкуванні Дня взяття Бастилії.

Трамп також проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Очікується, що в центрі уваги буде конфлікт у Сирії та глобальні зусилля для боротьби з тероризмом.

Макрон запросив Трампа відзначити національне свято Франції в Парижі під час телефонної розмови минулого місяця. Крім цього, під час урочистостей також відзначатимуть 100-річчя вступу США до Першої світової війни.

Згідно з недавнім опитуванням дослідницького центру П'ю, лише 14% французів упевнені в здатності Трампа «діяти правильно у світових справах». Візит до Франції відбувається менш ніж через тиждень після того, як Трамп повернувся з саміту «Групи двадцяти» в Німеччині.