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13 Липень 2017, Київ 10:35
Новини | Міжнародні

Трамп із дружиною відбув із Вашингтона до Парижа

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією, ілюстративне фото

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп пізно ввечері 12 липня вилетіли з Вашингтона до Парижа. У столиці Франції президентське подружжя 13 липня візьме участь у святкуванні Дня взяття Бастилії.

Трамп також проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Очікується, що в центрі уваги буде конфлікт у Сирії та глобальні зусилля для боротьби з тероризмом.

Макрон запросив Трампа відзначити національне свято Франції в Парижі під час телефонної розмови минулого місяця. Крім цього, під час урочистостей також відзначатимуть 100-річчя вступу США до Першої світової війни.

Згідно з недавнім опитуванням дослідницького центру П'ю, лише 14% французів упевнені в здатності Трампа «діяти правильно у світових справах». Візит до Франції відбувається менш ніж через тиждень після того, як Трамп повернувся з саміту «Групи двадцяти» в Німеччині.

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