У Києві відбудеться пленарне засідання саміту Україна – Євросоюз

У Києві 13 липня відбудеться пленарне засідання 19-го саміту Україна – Європейський союз.

12 липня ввечері відбулася робоча вечеря лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком. У складі делегації Євросоюзу в Україну приїхали президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні та інші високопосадовці.

Президент України Петро Порошенко перед початком саміту заявив, що йтиметься про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським союзом. Очікується, що саміт привітає остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС, яка набере чинності з 1 вересня.

Майбутнє угоди було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною. Цього року парламент Нідерландів повторно підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.