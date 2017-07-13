СБУ: російська компанія Gloria Jeans продовжує працювати у Луганську

Служба безпеки України заявляє, що російський виробник одягу та взуття Gloria Jeans продовжує працювати у підконтрольному проросійським бойовикам Луганську.

Як повідомляє прес-службавідомства, за отриманою інформацією, в Україні головна фабрика Gloria Jeans розташована в Луганську і продовжує працювати.

«Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях із сплатою податків до бюджету псевдореспублік», – йдетьсяу повідомленні.

Подальша перевірка триватиме у рамках кримінального провадження, додають у СБУ.

У компанії Gloria Jeans наразі цю заяву не коментують.

Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики. Москва відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів Донбасу.