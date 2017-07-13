Лутковська дякує депутатам за збереження процедури таємного голосування за омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська дякує депутатам за збереження процедури таємного голосування за кандидатури омбудсмена. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні депутати схвалили законопроект про Конституційний суд. Цей документ, серед іншого, визначав порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У законопроекті раніше була норма, яка передбачала відкрите голосування за уповноваженого парламенту з прав людини замість таємного.

Проте під час розгляду поправок до законопроекту, як заявили в парламенті, від цієї норми відмовилися.

28 квітня закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Правозахисники наголошують, що вони досі нічого не знають про потенційних кандидатів на цю посаду, і закликають обирати омбудсмена на відкритому конкурсі.

У травні учасники платформи «Правозахисний порядок денний» запропонували голові Верховної Ради України і Комітетові з питань прав людини декілька етапів для проведення відкритого конкурсу на посаду уповноваженого з прав людини: подання кандидатур, співбесіди, потім відбіркова комісія повинна подати висновки щодо кожного з кандидатів і запропонувати спікерові парламенту чи комітету з прав людини перелік з трьох кандидатів, а вже після цього спікер парламенту вносить або одного, або всіх трьох претендентів на розгляд.