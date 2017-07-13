Луценко може вручити повідомлення про підозру Розенблату і Полякову в Раді – Сарган

Генеральний прокурор Юрій Луценко може вручити повідомлення про підозру народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову в стінах Верховної Ради. Про це Радіо Свобода повідомила речниця генпрокуратури Лариса Сарган.

Вона повідомила, що Луценко має прибути у Раду на 17:00, коли запланований розгляд подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Михайла Добкіна.

Як пояснила Сарган, Розенблат, якого викликали сьогодні до ГПУ на 14:00, подзвонив і повідомив, що не може прибути до прокуратури.

Речниця Луценка підтвердила, що вранці депутат Поляков прибув сьогодні вранці до будівлі ГПУ, хоча його також викликали на 14:30.

Напередодні Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але не дозволила арешту й затримання цих депутатів.

Борислав Розенблат і Максим Поляков є фігурантами так званої «бурштинової справи».

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Минулого тижня регламентний комітет розглядав подання ГПУ щодо Полякова і Розенблата. 6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова, 7 липня комітет визнав обґрунтованим, законним і мотивованим подання ГПУ щодо Розенблата.

Як пояснив депутат від фракції «Народний фронт», виконувач обов’язків голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник, відмінність між рішеннями щодо подань стосовно Розенблата і Полякова обумовлена якістю доказової бази. Натомість у НАБУ, яке розслідує так звану «бурштинову справу», наголосили, що подання щодо Полякова і Розенблата були підготовлені на підставі тих самих матеріалів та доказів.