Рада починає розгляд подання генпрокурора щодо Добкіна (трансляція)

Верховна Рада починає розгляд подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

Генеральний прокурор Юрій Луценко і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибули до Ради.

12 липня комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет вважає недостатньо обґрунтованим, але законним подання щодо затримання і арешту Добкіна. У ході засідання депутат заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

При цьому він заявив, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття депутатської недоторканності.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.