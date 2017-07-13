У Китаї помер дисидент Лю Сяобо

У Китаї у віці 61 року помер нобелівський лауреат Лю Сяобо.

Напередодні стало відомо, що у нього порушене дихання. Рідні відмовилися переводити його на штучну вентиляцію легенів, стан хворого, за оцінками лікарів, був критичним.

У правозахисника діагностували останню стадію раку печінки. У зв’язку з цим його перевели з в’язниці до клініки.

Кілька днів тому дисидента оглянули іноземні лікарі, які допустили можливість його транспортування для лікування за кордоном, але влада Китаю відмовилися дати на це дозвіл.

У 2009 році правозахисника, учасника демократичних виступів на площі Тяньаньмень у Пекіні у 1989 році, засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням в антидержавній діяльності за те, що він виступив співавтором маніфесту «Хартія-08».

У 2010 році Лю Сяобо отримав Нобелівську премію миру за «непохитну і мирну пропаганду реформ». Він не зміг взяти участі у церемонії нагородження в Осло, оскільки перебував у в’язниці.