В СБУ підтвердили розслідування щодо військового посадовця через зраду, але заперечили його ім’я

Служба безпеки України підтвердила повідомлення засобів інформації, що проводить досудове розслідування стосовно посадовця одного з підрозділів Західного регіону Збройних сил України в рамках кримінального провадження за фактом дій, що містять ознаки державної зради.

Але в повідомленні наголошено: інформація щодо прізвища фігуранта кримінального провадження, озвучена окремими ЗМІ, не відповідає дійсності.

Ніяких інших подробиць в СБУ не навели.

Раніше в четвер низка засобів інформації повідомила про ухвалене ще 21 червня рішення Шевченківського суду Києва про арешт комп’ютерного і електронного обладнання й інших речових доказів у кримінальному провадженні за статтею про державну зраду стосовно неназваної особи, що обіймала посаду начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки, неофіційно відомого як Яворівський полігон на Львівщині.

Як мовиться в тому рішенні суду, підозрюваний, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України, на виконання завдань співробітників Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Росії впродовж 2015–2016 років «вчиняв дії, направлені на надання вказаній іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру щодо діяльності МЦМБ».

До цього засоби інформації додавали, що станом на початок цього року начальником загальновійськового полігону МЦМБ був Роман Огур. У повідомленнях в інтернеті на різні теми попередніми роками людина з тим самим іменем також називалася начальником полігону.

При цьому деякі ЗМІ сприйняли згадку про начальника полігону МЦМБ як про начальника самого Міжнародного центру миротворчості та безпеки і наводили його ім’я. В МЦМБ заперечили таке трактування.