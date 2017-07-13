Екс-президента США Джиммі Картера шпиталізували через зневоднення

Колишнього президента США Джиммі Картера 13 липня шпиталізували у Канаді через зневоднення.

92-річному політику стало зле під час участі у благодійній акції Habitat for Humanity з будівництва житла для бідних у місті Вінніпег, де він був присутній разом з дружиною Розалін. Він відчув себе погано під палючим сонцем, після того як упродовж години працював ручною пилкою над сходами для одного з будинків.

Джонатан Рекфорд, голова Habitat for Humanity, повідомив, що серйозної загрози життю екс-президента немає.

«Президент Картер сказав нам, що він у порядку», – зазначив Рекфорд.

Демократ Джиммі Картер був 39-м президентом США, очолюючи країну з 1977 по 1981 рік.