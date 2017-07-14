Ранкова Свобода: на чиєму боці Українська православна церква (Московського патріархату)?

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На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: речник командування ВМС ЗСУ Олег Чубук та екс-командувач Військово-морськими силами України Сергій Гайдук; завідувач відділу гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук та архієпископ Євстратій (Зоря); голова Координаційниго центру «Донбасс» Олег Саакян та доцент кафедри міжнародного права університету Шевченка Антон Кориневич.