Троє людей поранені під час стрілянини в Єрусалимі, поліцейські вбили нападників

Троє людей зазнали поранень внаслідок стрілянини біля однієї з єврейських святинь у Старому місті Єрусалима. Влада Ізраїлю 14 липня заявила, що поліцейські наздогнали й застрелили трьох нападників.

Після інциденту всі входи до Старого міста були закриті, а п’ятничні молитви в мечеті Аль-Акса – скасовані.

З вересня 2015 року від рук палестинських нападників загинули 43 ізраїльтянина, а також троє іноземці. Упродовж цього ж періоду ізраїльські сили безпеки вбили понад 250 палестинців, більшість із яких, як твердять силовики, були нападниками або мали намір напасти на беззбройних людей.