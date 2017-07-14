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14 Липень 2017, Київ 10:42
Новини | Міжнародні

Троє людей поранені під час стрілянини в Єрусалимі, поліцейські вбили нападників

Храмова гора в Єрусалимі

Троє людей зазнали поранень внаслідок стрілянини біля однієї з єврейських святинь у Старому місті Єрусалима. Влада Ізраїлю 14 липня заявила, що поліцейські наздогнали й застрелили трьох нападників.

Після інциденту всі входи до Старого міста були закриті, а п’ятничні молитви в мечеті Аль-Акса – скасовані.

З вересня 2015 року від рук палестинських нападників загинули 43 ізраїльтянина, а також троє іноземці. Упродовж цього ж періоду ізраїльські сили безпеки вбили понад 250 палестинців, більшість із яких, як твердять силовики, були нападниками або мали намір напасти на беззбройних людей.

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