Прикордонники перевірять, чи є порушниками українські футбольні арбітри з Криму

Державна прикордонна служба України готова перевірити інформацію про футбольних арбітрів із Криму Юрія Вакса та Анатолія Жабченка, які обслуговують поєдинки під егідою Федерації футболу України (ФФУ). Про це, як повідомляє сайт «Крим.Реалії», розповів 13 червня речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Ми інформацію черпаємо з двох джерел – спецслужби і власні перевірки. Чи є інформація щодо цих двох осіб, на даний момент мені не відомо. Якщо така інформація прийде до нас через наш сервіс «стоп-лист» або будь-яким іншим чином, у формі звернення громадян або по лінії правоохоронних органів, природно, ми візьмемо до уваги і будемо на неї реагувати», – сказав Слободян.

Із 7 червня футбольні арбітри Юрій Вакс та Анатолій Жабченко, які є жителями окупованого Криму та продовжують обслуговувати матчі української прем’єр-ліги, фігурують у базі сайту «Миротворець». Активісти, які наповнюють цю базу, твердять, що фіксували неодноразові перельоти цих людей через закриті пункти пропуску державного кордони України (а саме авіарейсом Сімферополь – Москва).

Арбітри поки не коментували публічно свого включення до бази «Миротворця».

12 липня Комітет арбітрів Федерації футболу призначив Анатолія Жабченка головним арбітром на матч за Суперкубок України, в якому 15 липня в Одесі зустрінуться донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

Раніше кореспонденти телеканалу «2+2» в документальному фільмі «Золотий свисток» розповіли про тому, що Вакс і Жабченко літали на матчі української прем'єр-ліги з анексованого Криму через Москву, і припустили, що у арбітрів є російські паспорти.

Центр «Миротворець» є громадською організацією. Центр відомий збором даних про імовірних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, які їх підтримували або підтримують. Ці списки активісти публікують на своєму сайті в розділі «Чистилище». За повідомленнями, цією базою даних користуються і українські силовики.