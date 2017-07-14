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14 Липень 2017, Київ 12:10
Новини | Політика

Фракція «БПП» просить правоохоронців розслідувати напад на депутата Барну

Олег Барна, депутат Верховної Ради

Парламентська фракція «Блок Петра Порошенка» просить СБУ та поліцію розслідувати факт нападу біля будівлі Верховної Ради на члена їхньої фракції Олега Барну.

«Фракція «Блок Петра Порошенка» звертається до Служби безпеки України, Національної поліції з вимогою негайно розпочати розслідування цього безпрецедентного факту», – заявив керівник фракції Артур Герасимов на засіданні парламенту 14 липня.

13 липня кількасот активістів зібралися біля стін Верховної Ради з вимогою скасування депутатської недоторканності. За інформацією поліції, близько 12:00 четверга хтось з активістів кинув яйце в народного депутата Барну, проте парламентар зі скаргою до правоохоронців не звернувся.

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