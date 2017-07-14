До окупованого Криму приїде сербський кінорежисер Кустуріца

Сербський кінорежисер і музикант Емір Кустуріца 23 липня проведе в окупованій Росією Ялті разом зі своєю групою The No Smoking Orchestra концерт, пілся якого розповість про свої фільми, повідомляє сайт «Крим.Реалії».

Після анексії Росією Криму та під час війни на Донбасі сербський кінорежисер, дворазовий лауреат Каннського фестивалю, музикант Емір Кустуріца неодноразово підтримував дії Кремля. У відповідь на це в Києві скасували концерт за участю Кустуріци, хоча до 2014 року сербський митець неодноразово виступав в Україні.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Частина артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок на окуповану територію.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».