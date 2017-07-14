Британія: поліція затримала підозрюваного після нападів із кислотою в Лондоні

У Великій Британії поліція повідомила про затримання одного підозрюваного молодика після низки нападів із застосуванням кислоти на північному сході Лондонської агломерації, внаслідок яких серйозно потерпіла принаймні одна людина.

За повідомленням поліції, напади почалися пізно ввечері в четвер, коли двоє чоловіків на мопеді бризнули кислотою в обличчя водієві іншого мопеда і відібрали його мопед. Протягом наступних півтора годин сталися ще чотири такі напади. Поліція вважає, що вони пов’язані.

За словами поліції, один із потерпілих, чоловік 20 з чимсь років, зазнав таких травм, що вони «змінять його життя».

Інших подробиць наразі не повідомляли.