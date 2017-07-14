Ізраїль: у Старому місті Єрусалима сталася перестрілка

У Старому місті в Єрусалимі в Ізраїлі сталася перестрілка, внаслідок якої поранені три людини.

За повідомленнями, поліція переслідувала трьох нападників, які відкрили вогонь біля одного зі святих місць юдаїзму, і застрелила всіх трьох.

Із трьох поранених двоє, як повідомляють, у важкому стані.

Інших подробиць цього нападу наразі немає.

Після нападу всі входи до Старого міста перекрили. Також скасували п’ятничні молитви в мечеті Аль-Акса неподалік.

В Ізраїлі не припиняється протистояння з радикальними палестинцями. Палестинські нападники в Ізраїлі від вересня 2015 року вбили не менш ніж 43 ізраїльтян. За цей же час силові структури Ізраїлю вбили понад 250 палестинців – як стверджують, більшість їх були нападниками чи намагалися вчиняти напади.