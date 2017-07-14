Парубій оголосив закритою шосту сесію Ради, депутати зберуться у вересні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив закритою шосту сесію Верховної Ради восьмого скликання.

«За цей час ухвалено 125 законів, з них 25 ратифікацій, було ухвалено 38 законопроектів в першому та повторному читанні, на цій сесії ухвалено 186 постанов та інших актів», – сказав перед закриттям сесії спікер.

Сьогодні на засіданні зареєструвалися 329 депутатів, проте у голосуванні брали участь до ста людей.

Напередодні депутати не підтримали пропозицію продовжити роботу шостої сесії. Парубій пропонував продовжити сесію до 5 вересня та встановити, що з метою вирішення важливих питань пленарні засідання скликаються у разі необхідності.

Наступна, сьома, сесія парламенту розпочнеться 5 вересня, а закінчується 2 лютого 2018 року.