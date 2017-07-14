Азербайджан: прокурор попросив тривалого терміну для блогера-іноземця за незаконні відвідини Карабаху

В Азербайджані на суді у столиці Баку над блогером Олександром Лапшиним, громадянином Ізраїлю і Росії, прокурор попросив для нього позбавлення волі на шість з половиною років за звинуваченням у порушенні територіальної цілісності країни.

На процесі у спеціальному суді у справах особливо серйозних злочинів Лапшина судять за звинуваченнями в незаконному відвідуванні сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 року, який Азербайджан визнав окупованою територією, без отримання згоди офіційного Баку і в закликах до визнання його самопроголошеної «незалежності», оприлюднених в інтернеті 2016 року.

Процес продовжиться наступної середи, 19 липня.

Дії Лапшина кваліфікували як публічні заклики до порушення територіальної цілісності Азербайджану і незаконний перетин державного кордону. Максимальне покарання за це за законодавством Азербайджану в разі визнання вини – вісім років позбавлення волі.

40-річний Олександр Лапшин, громадянин Ізраїлю і Росії, який, за деякими повідомленнями, має також український паспорт і який живе в Москві і пише блог російською мовою на теми подорожей, не визнає своєї вини. Він заявляв, що його відвідини Нагірного Карабаху не мали ніякого політичного підґрунтя і він вважає цей регіон частиною Азербайджану.

Лапшина затримали у столиці Білорусі Мінську в середині грудня 2016 року за запитом про екстрадицію з Азербайджану і врешті видали до цієї країни, попри протести Росії, Ізраїлю, а також правозахисників, які заявляли, що блогера не можна позбавляти волі за «висловлення своєї думки чи поїздки до спірного регіону».