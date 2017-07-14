Консул перевіряє інформацію про загибель українців внаслідок нападу в Єгипті – МЗС

Консул перевіряє інформацію про загибель українців внаслідок нападу в Єгипті, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Але міжнародні агенції з посиланням на джерела повідомляють, що двоє українських туристів були вбиті. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило про поранення шістьох іноземних туристів з різних країн, коли чоловік з ножем напав на відпочивальників у готелі Хургади.

Поліція повідомляє, що нападника арештували. За попередніми даними розслідування, чоловік потрапив на територію готелю, перепливши з сусіднього пляжу і напав на туристів. Мотиви нападника наразі невідомі. Поранених туристів доставили до місцевої лікарні.

За повідомленнями, жертвами є жінки різних національностей. Напад стався за кілька годин після того, як у єгипетських містах Каїв і Гіза застрелили п’ятьох поліцейських.

Водночас, за даними агенції Reuters, внаслідок нападу загинули двоє українських туристів.