МЗС: інформація про загибель українців внаслідок нападу в Єгипті не підтверджується

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що інформація про загибель українців внаслідок нападу в Хургаді (Єгипет) не підтверджується. Про це повідомляє консульська служба МЗС у twitter.

Міжнародні агенції з посиланням на джерела повідомляють, що двоє українських туристок були вбиті.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило про поранення шістьох іноземних туристів з різних країн, коли чоловік з ножем напав на відпочивальників у готелі Хургади.

Поліція повідомляє, що нападника арештували. За попередніми даними розслідування, чоловік потрапив на територію готелю, перепливши з сусіднього пляжу і напав на туристів. Мотиви нападника наразі невідомі. Поранених туристів доставили до місцевої лікарні.

За повідомленнями, жертвами є жінки різних національностей. Напад стався за кілька годин після того, як у єгипетських містах Каїр і Гіза застрелили п’ятьох поліцейських.