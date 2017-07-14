Прокуратура: депутат Дейдей отримав осколкове поранення біля Авдіївки

У прокуратурі підтверджують, що народний депутат від фракції «Народний фронт» Євген Дейдей отримав осколкове поранення біля Авдіївки.

«За інформацією Донецької облпрокуратури, Дейдей отримав осколкове поранення.Наразі його доставлять до Красноармійського військового госпіталю», – написала на своїй сторінці в Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що це сталося біля Авдіївської промзони.

Раніше депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що Дейдей на Донбасі отримав важке поранення.

Останні дописи в соціальній мережі Facebook Дейдея – це фото з Донбасу.

Цього тижня Верховна Рада подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Євгена Дейдея. У діях депутата слідчі «вбачають ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 мільйона гривень».

Дейдей заявляв, що справа щодо нього має політичну складову.