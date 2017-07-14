В Афганістані вбили місцевого лідера «Ісламської держави» – Пентагон

Військові США вбили лідера угруповання «Ісламська держава» в Афганістані Абу Саєда під час рейду, який проводився у північно-східній провінції Кундуз. Про це 14 липня повідомили у Пентагоні.

«Під час рейду були вбиті й інші члени «Ісламської держави», що значно підірвало плани угруповання щодо розширення своєї присутності в Афганістані», – зазначила речниця Пентагону Дана Вайт.

Бойовики «Ісламської держави» обрали Абу Саєда лідером цього угруповання в Афганістані навесні цього року.

Колишнього лідера Абдула Хасіба вбитий 27 квітня – під час спільної операції афганських і американських військових у східній провінції Нангархар. Його попередник Хафіз Саєд Хан загинув у 2016 році – в результаті ракетного удару, завданого американським безпілотником.