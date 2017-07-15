Штаб: минулої доби на Донбасі сталося бойове зіткнення, український військовий загинув

У штабі АТО заявляють, що минулої доби внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені, один загинув.

Як повідомляє прес-центр штабу, наприкінці минулої доби підтримувані Росією бойовики активізували «збройні провокації» практично вздовж усієї лінії розмежування.

За даними штабу, на маріупольському напрямку сепаратисти з гранатометів і 82 міліметрових мінометів обстрілювали позиції Збройних сил України біля Гнутового, Павлополя, Водяного, Камянки, також були обстріли Широкина, Красногорівки і Мар’їнки.

На донецькому напрямку, як повідомляють у прес-центрі, бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали позиції ЗСУ біля шахти Бутівка, Авдіївки і Кам’янки.

У штабі зауважують, що минулої доби на луганському напрямку зафіксовано «різке збільшення вогневих провокацій» бойовиків.

«Тут бойовики близько 23:00 зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по селищам Донець та Новозванівка. З 82 міліметрових мінометів накривали Кримське. Цієї ночі відбулось і бойове зіткнення українських військ з противником. Майже з опівночі і до 2 ночі в районі Новотошківського група бойовиків безуспішно намагалась наблизитись до наших позицій. На жаль, в ході цих бойових дій один український захисник загинув», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що ввечері 14 липня спостережний пункт СЦКК в селі Безіменне Новоазовського району (підконтрольне донецьким бойовикам) потрапив під обстріл ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» кажуть про дев’ять порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.