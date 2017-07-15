Кастро розкритикував позицію Трампа щодо Куби

Президент Куби розкритикував жорстку позицію президента США Дональда Трампа щодо його країни як «крок назад» у відносинах з Сполученими Штатами після поступового відновлення зв’язків у 2015 році.

У своїй першій публічній реакції на заяву Трампа щодо Куби Рауль Кастро заявив, що будь-яка спроба знищити революцію зазнає поразки.

«Заяви, зроблені нинішнім президентом... означають крок назад у двосторонніх відносинах», – заявив Кастро 14 липня.

Проте він підтвердив позицію уряду щодо роботи над нормалізацією відносин з Вашингтоном.

Кастро також відкинув «маніпуляції проти Куби щодо теми прав людини», заявивши, що його країна «має багато чим пишатися» у цьому контексті.

Минулого місця Трамп пообіцяв, що США «не скасовуватимуть санкції щодо кубинського режиму, поки всі політв’язні не будуть вільні».

Барак Обама під час свого президентства виступав за зняття торговельного ембарго з Куби, мотивуючи це необхідністю покращити життя кубинців. У 2016 році Обама став першим – із 1928 року – президентом США, який відвідав Кубу.

Відносини США і Куби погіршилися після Кубинської революції, унаслідок якої у середині минулого століття до влади на цій острівній державі прийшов соціалістичний режим. У 1960 році США, що є найбільшим сусідом Куби, запровадили проти неї торговельне ембарго, у 1961 році – розірвали дипломатичні відносини.

У липні 2015 року країни відновили дипломатичні відносини, а 14 серпня того ж року держсекретар США Джон Керрі підняв прапор США над американським посольством у Гавані.