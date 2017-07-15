У Китаї кремували тіло нобелівського лауреата і дисидента Лю Сяобо

У Китай кремували тіло лауреата Нобелівської премії миру і дисидента Лю Сяобо.

Китайська влада заявила, що кремація відбулася 15 липня у ході церемонії, в якій взяли участь сім’я, у тому числі його дружина.

Дружина Лю Ся перебувала під домашнім арештом, відколи її чоловік був удостоєний Нобелівської премії миру з 2010 року.

У похоронних фотографіях, оприлюднених урядом, Лю Ся та інші члени сім’ї стоять біля труни з тілом Лю Сяобо, прикрашеної білими квітами, символом трауру в Китаї.

Лю Сяобо помер 13 липня у віці 61 року, у нього діагностували останню стадію раку печінки.

У 2009 році правозахисника, учасника демократичних виступів на площі Тяньаньмень у Пекіні у 1989 році, засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням в антидержавній діяльності за те, що він виступив співавтором маніфесту «Хартія-08».

У 2010 році Лю Сяобо отримав Нобелівську премію миру за «непохитну і мирну пропаганду реформ». Він не зміг взяти участі у церемонії нагородження в Осло, оскільки перебував у в’язниці.

Смерть Лю Сяобо викликала заяви про співчуття у всьому світі. Проте про нього мало згадували у цензурних китайських ЗМІ. За повідомленнями, в соціальних мережах китайський уряд піддав цензурі реакцію на його смерть.