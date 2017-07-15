Прокуратура просить суд арештувати Добкіна і призначити йому заставу 150 мільйонів гривень

Прокуратура просить суд застосувати щодо народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту, а розмір застави визначити у розмірі не менше 150 мільйонів гривень.

Сторона обвинувачення обґрунтувала це клопотання побоюваннями, що Добкін може впливати на хід розслідування.

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Михайлу Добкіну.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що прокуратура має намір просити суд обрати для Добкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

14 липня депутатовів Генеральній прокуратурі вручили повідомлення про підозру. Перед цим, 13 липня, Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає. Депутат заявляв про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.