Чубаров назвав некоректним законопроект про читання молитви «Отче наш» у Верховній Раді

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров назвав некоректним і таким, що суперечить Конституції, законопроект про читання молитви «Отче наш» перед пленарними засіданнями. Про це політик заявив у коментарі інформагентству QHA.

«Я не зрозумів, навіщо вони зареєстрували такий законопроект, тим більше, серед них є депутати, яких я поважаю. Виходити треба з вимог Конституції України, де чітко вказано, що ми живемо у світській державі, і навіть просто із ввічливості у ставленні до своїх колег, серед яких можуть бути люди нехристиянського віросповідання або взагалі атеїсти», – заявив Чубаров.

Народний депутат спрогнозував, що цей законопроект не матиме успіху й не дійде до розгляду у Верховній Раді.

13 липня до парламенту внесли законопроект № 6722 про читання молитви «Отче наш» відразу після відкриття пленарних засідань. Авторами такої ініціативи стали депутати Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей та Юрій Павленко. Текст проекту наразі відсутній на сайті Верховної Ради.