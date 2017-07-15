Черга з автомобілів на адмінкордоні з Кримом зменшилася – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили про зменшення автомобільних черг на адмінкордоні з Кримом до вечора 15 липня. Про це у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби Максим Сорока.

За його словами, ввечері у черзі на в’їзд до Криму біля КПВВ «Чонгар» було 60 машин, у КПВВ «Каланчак» – 25, а у КПВВ «Чаплинка» – 20. Пішохідних черг немає.

Від ранку 15 липня українські прикордонники зафіксували понад двісті автомобілів у черзі біля адмінкордону з Кримом.

У Держприкордонслужбі заявляють про зниження пасажиро-траспортного потоку через адмінкордон у порівнянні з минулим роком. Виникнення черг пов’язують з діями російських служб на контрольованих ними пунктах пропуску з боку півострова.

Російські відомства не коментували цю ситуацію.

Після анексії Криму між материковою Україною й півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній «кордон». На адмінкордоні працюють три контрольних пункти в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».