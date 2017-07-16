На Донбасі загинув один український воїн – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 15 липня один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики за минулу добу 26 разів порушили перемир’я.

Українські військові твердять, що обстріли зафіксовані на всіх напрямках, а поблизу Широкиного на Маріупольському напрямку сепаратисти застосували артилерію калібру 152 міліметри.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що ситуація на лінії контакту загострилася і звинувачують Збройні сили України в тому, що вони накопичують важке озброєння до Горлівки, Докучаєвська та інших контрольованих сепаратистами населених пунктів. В угрупованні «ЛНР» нарахували 10 обстрілів з боку українських військових 15 липня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.