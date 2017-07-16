В Україні стартує футбольний чемпіонат

В Україні 16 липня стартує новий сезон у футбольній прем’єр-лізі. На старт виходять 12 команд. Замість «Дніпра» та луцької «Волині», які посіли останні місця в попередній першості, до елітарного дивізіону приєднуються «Маріуполь» та рівненський «Верес».

У неділю в змаганні відбудеться чотири поєдинки. Колишні учасники першої ліги «Маріуполь» та «Верес» зустрінуться між собою в приазовському місті. Львівські «Карпати» прийматимуть «Зірку» з Кропивницького, луганська «Зоря» зіграє зі «Сталлю» з Кам’янського, а «Олександрія» – з донецьким «Олімпіком».

Лідери українського футболу проведуть перші поєдинки нового чемпіонату 18 липня. Донецький «Шахтар» зіграє в Полтаві з «Ворсклою», а київські динамівці прийматимуть одеський «Чорноморець».

15 липня донеччани та кияни зіграли в Одесі за Суперкубок України. Гірники впевнено перемогли принципових суперників – по голу на початку забив Факундо Феррейра, 2:0. Динамівці не спромоглися навіть на гол престижу, хоча з 80-ї хвилини після вилучення Тараса Степаненка грали в більшості.