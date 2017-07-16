Кількасот людей протестували в Польщі проти змін до судоустрою

У Варшаві кількасот людей вийшли 15 липня на протест після того, як сенат Польщі схвалив два законопроекти щодо судоустрою. На думку опозиційних політиків, ці рішення є спробою владної консервативної партії «Право і справедливість» підірвати конституційний розподіл влади.

Скандуючи «Свобода! Рівність! Братерство!», демонстранти пройшли до президентського палацу, де закликали президента Анджея Дуди ветувати ці законодавчі ініціативи. За даними Gazeta Wyborcza, акцію організували ліві опозиційні партії та громадські організації.

Перший законопроект, який очікує на підписання Дудою, передбачає, що парламент обиратиме членів Національної ради суддів, які мають на меті захистити незалежність суду. Другий законопроект дає міністру юстиції повноваження призначати суддів Верховного суду. У законопроекті також зазначається, що нинішні судді Верховного Суду будуть змушені піти у відставку, за винятком тих, кого призначив міністр юстиції.