Порошенко привітав українців із річницею ухвалення Декларації про державний суверенітет

16 липня виповнюється 27-ма річниця від дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, зробивши перший юридичний крок до початку нового етапу українського державотворення. Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка до українського народу, повідомила прес-служба глави держави.

«Свобода має високу ціну. Протягом 20-х – 90-х років минулого століття тривав визвольний рух українського народу за державну незалежність України. Своє право на власне майбутнє ми відстояли під час Помаранчевої революції. Європейський вибір України виборювався мільйонами громадян під час Революції Гідності. За нього віддали своє життя Герої Небесної сотні», – наголосив Порошенко.

Президент відзначив завершення фінального етапу набрання чинності Угодою про асоціацію України з Європейським союзом, назвавши «відчинені завдяки безвізовому режиму двері Євросоюзу справжнім визнанням наших здобутків на шляху реформ».