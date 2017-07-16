У Багдаді відбувся військовий парад з нагоди звільнення Мосула

Іракські збройні сили військовим парадом у столиці країни Багдаді відзначили 15 липня звільнення Мосула – другого за величиною міста країни і колишньої самопроголошеної столиці угруповання «Ісламська держава» в Іраку.

Святкування відбулося через тиждень після того, як прем’єр-міністр Хайдер аль-Абаді офіційно оголосив про перемогу над екстремістами, які контролювали Мосул з 2014 року.

У параді в Багдаді взяли участь військовослужбовці іракської армії, елітарні контртерористичні підрозділи, поліцейські та лояльне урядові Іраку шиїтське ополчення.