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16 Липень 2017, Київ 12:14
Новини | Міжнародні

У Багдаді відбувся військовий парад з нагоди звільнення Мосула

Жителі Мосула вітають звільнення міста від бойовиків, 9 липня 2017 року

Іракські збройні сили військовим парадом у столиці країни Багдаді відзначили 15 липня звільнення Мосула – другого за величиною міста країни і колишньої самопроголошеної столиці угруповання «Ісламська держава» в Іраку.

Святкування відбулося через тиждень після того, як прем’єр-міністр Хайдер аль-Абаді офіційно оголосив про перемогу над екстремістами, які контролювали Мосул з 2014 року.

У параді в Багдаді взяли участь військовослужбовці іракської армії, елітарні контртерористичні підрозділи, поліцейські та лояльне урядові Іраку шиїтське ополчення.

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