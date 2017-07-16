Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Липень 2017, Київ 13:45
Новини | Міжнародні

Ізраїльські сили безпеки знищили ймовірного бойовика на Західному березі Йордану

Межа між Ізраїлем і Західним берегом Йордану, ілюстративне фото

Співробітники їзраїльських сил безпеки застрелили на Західному березі Йордану 16 липня ймовірного палестинського бойовика, якого прагнули заарештувати. Це сталося після того, як він відкрив вогонь, ідеться в заяві армії Ізраїлю.

Чоловік, якого ідентифікували як 34-річного Амара Халіла з села Набі Салах, був підозрюваний у здійсненні двох окремих атак із застосуванням вогнепальної зброї 15 липня, додали військові.

«Терорист був знайдений та оточений, він витяг зброю і був знищений», – розповів поліцейський Мікі Розенфельд. Інший підозрюваний був легко поранений та заарештований.

Цей інцидент відбувся в селі Набі Салах, про жертви серед ізраїльтян не повідомляється, також немає коментарів від палестинських чиновників.

Хвиля заворушень, що розпочалася в 2015 році, забрала життя не менш як 260 палестинців та 44 ізраїльтян. Ізраїль зазначає, що більшість убитих палестинців здійснювали напади, інші загинули під час сутичок і протестів. Нині рівень насильства зменшився, але цілком напади не припинилися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG