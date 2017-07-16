Роджер Федерер спробує встановити рекорд на Вімблдоні

35-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер 16 липня спробує встановити абсолютний рекорд за кількістю перемог в одиночному розряді на головному турнірі на траві – Вімблдоні.

Нині екс-перша ракетка світу має сім тріумфів на цьому змаганні. Стільки ж мають у своєму активі британець Вільям Реншоу, який жив у 19-му столітті, та американець Піт Сампрас, який свої перемоги здобував у 90-ті роки 20-го століття.

Суперником Федерера у фіналі 2017 року стане хорват Марін Чиліч, для якого дотепер найбільшими успіхами на Вімблдоні були виходи до чвертьфіналів у 2014–2016 роках.

У суботу на Вімблдоні відбувся жіночий фінал, у якому іспанка Гарбіньє Муґуруза переграла американку Вінус Вільямс – 7:5, 6:0.