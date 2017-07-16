Поліція Донеччини затримала бойовика, який воював у п'яти підрозділах угруповання «ДНР»

У місті Дружківка Донецької області поліцейські затримали бойовика, який воював у п'яти формуваннях угруповання «ДНР». Як повідомляє Дружківський відділ поліції Донецької області, чоловіка 1984 року народження було затримано під час вуличного патрулювання міста.

Встановлено, що він вступив до лав бойовиків на початку липня 2014 року, коли незаконні збройні формування захопили Донецьк. Цей чоловік став добровольцем до так званого «1-го Слов’янського батальйону», разом з усіма бойовиками виїжджав нести службу на околиці Донецька, де отримав псевдо «Абрек».

Коли батальйон розпався, він перейшов служити до «Востоку», де його відправили в селище Піски. Пробувши там півмісяця, бойовик перейшов до «Оплоту». Далі – до «козачого полку», а коли це формування роззброїли, залишився в «армії» «ДНР» під Старомихайлівкою.

Згодом житель Дружківки звільнився з лав бойовиків та деякий час жив у Донецьку. Потім поїхав на заробітки до Росії, а в 2017 році ні з чим повернувся додому, де і був затриманий співробітниками поліції.

Наразі стосовно затриманого здійснюються слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку, інформує поліція Донеччини.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з квітня 2014 року. За цей час його жертвами стали близько 10 тисяч людей.