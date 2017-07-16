Українські байдарочниці здобули «золото» на чемпіонаті Європи

Українські байдарочниці Марія Кічасова і Анастасія Горлова здобули золоту медаль на дистанції 200 метрів на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, що завершився в болгарському Пловдиві.

Друге місце посів португальський екіпаж, третє – польський.

Крім того, в перебігу триденних змагань українці здобули ще три бронзові медалі.

Раніше в неділю дві «бронзи» завоювали чоловіки на дистанціях 500 метрів – Дмитро Янчук і Тарас Міщук на каное та Ігор Трунов і Іван Семикін на байдарці.

А у вівторок «бронзу» здобула жіноча четвірка на байдарці на дистанції 500 метрів – Марія Кічасова, Марія Повх, Анастасія Тодорова і Інна Грищун.

Крім того, на чемпіонаті з параканое, що теж відбувся цими днями у Пловдиві, чемпіонами Європи стали українські веслувальники Сергій Ємельянов (клас КL3) і Наталія Лагутенко (клас VL2); у класі КL2 срібну нагороду завоював Микола Синюк.