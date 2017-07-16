Роджер Федерер встановив рекорд перемог на Вімблдоні

35-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер встановив абсолютний рекорд за кількістю перемог в одиночному розряді на головному турнірі на траві – Вімблдоні. Гравець, свого часу перша ракетка світу, здобув восьмий тріумф на цьому змаганні.

Суперником Федерера у фіналі 2017 року був хорват Марин Чилич, для якого дотепер найбільшими успіхами на Вімблдоні були виходи до чвертьфіналів у 2014–2016 роках.

По сім перемог на цьому турнірі мають у своєму активі британець Вільям Реншоу, який жив у 19-му столітті, та американець Піт Сампрас, який свої перемоги здобував у 90-і роки 20-го століття.

Федерер здобув нову перемогу за 23 дні до свого 36-го дня народження і також став найстаршим професійним переможцем Вімблдона в одиночному розряді. Протягом усього двотижневого турніру він не програв жодного сету.

Це для Роджера Федерера також 19-й загалом значний переможний титул, і в цьому він уже наразі недосяжний: найближчий суперник у цьому, Рафаель Надаль, має 15 титулів.