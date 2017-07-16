Гройсман заперечив президентські амбіції

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не планує балотуватися на наступних президентських виборах в Україні.

«Я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає», – сказав Гройсман в ефірі телеканалу «112 Україна», відповідаючи на запитання про можливість кандидувати на посаду президента.

Гройсман додав, що не бачить себе президентом України.

Володимир Гройсман, свого часу міський голова Вінниці, в уряді лютого – листопада 2014 року був віце-прем’єром, міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, потім до квітня 2016-го очолював Верховну Раду України. Відтак після відставки тодішнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка очолив уряд України.