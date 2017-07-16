У Польщі тривали протести проти судових реформ

У Польщі відбулися нові протести проти судових реформ, які запроваджує владна у країні популістська консервативна партія «Право і справедливість» і які в Європейському союзі назвали недемократичними.

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці столиці Варшави, менші протести відбулися ще в кількох містах.

Схожі акції вже відбувалися у п’ятницю ввечері і в суботу.

У п’ятницю парламент Польщі остаточно схвалив два закони про реформи судоустрою, які відтак пішли на розгляд президентові країни.

Вони передбачають, зокрема, збільшення ролі парламенту в контролі над суддями – саме парламент має призначати членів Національної ради судочинства, завдання якої – захищати незалежність судів. Опозиція заявляє, що це порушення конституційного принципу розподілу гілок влади.

Крім того, зміни передбачають звільнення з посад усіх суддів Верховного суду, крім тих, кого призначив міністр юстиції – саме до міністра має надалі перейти право призначати всіх суддів Верховного суду. Владна партія стверджує, що це зробить судову систему дієвішою і підзвітнішою громадськості, опоненти вбачають у цьому знищення незалежності суду і порушення принципу верховенства права.

Крім того, в документах ідеться про реформування Конституційного суду і збільшення контролю над Генеральною прокуратурою з боку Міністерства юстиції.

Ці зміни викликали здивування і нерозуміння за кордоном. У Євросоюзі їх назвали недемократичним відступом від незалежності судової системи і погрожують притягти Польщу до відповідальності.