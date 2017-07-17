У Дамаску під обстріл потрапило посольство Росії – влада Сирії

Район Дамаска, де розташоване посольство Росії, опинився під обстрілом 16 липня, повідомило сирійське державне інформагентство SANA. За цими даними, один зі снарядів влучив у комплекс будівель дипломатичного представництва, завдавши збитків, ще один розірвався поруч із посольством.

За даними SANA, семеро людей були травмовані внаслідок обстрілу в житловому районі неподалік місця розташування посольства Росії.

Жодна зі сторін конфлікту в Сирії не взяла на себе відповідальність за обстріл. Повстанці, які борються з підтримуваним Москвою режимом президента Башара Асада, раніше вже цілили в посольство Росії.

Базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» 16 липня заявила, що в шестирічній громадянській війні загинули понад 330 тисяч людей, серед них 99 тисяч 617 цивільних.