Південна Корея пропонує військові переговори з КНДР уперше з 2015 року

Південна Корея 17 липня запропонувала провести військові переговори з КНДР, щоб зупинити агресивні дії поблизу кордону між двома Кореями.

«Ми закликаємо провести військові переговори з Північчю 21 липня в Тонґілґак, щоб зупинити всю ворожу діяльність, яка нарощує військову напруженість поблизу лінії демаркації», - сказав заступник міністра оборони Південної Кореї Сух Чу Сук.

Ця заява оприлюднена після серії ракетних випробувань у КНДР, яка загострила напружені відносини з Сеулом, Вашингтоном і Токіо та спричинила засудження багатьох інших країн.

Тонґілґак – це північнокорейська будівля в селі Панмунджом, яка використовувалася для попередніх переговорів у демілітаризованій зоні, що відокремлює дві корейські держави. Якщо такі переговори відбудуться, вони стануть першими контактами на такому рівні з кінця 2015 року.