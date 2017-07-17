Спікер російського парламенту Криму не прийшов на допит у «справі Чийгоза»

Підконтрольний Кремлю спікер кримського парламенту Володимир Константинов не з'явився 17 липня на засідання у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Криму.

У підконтрольному Москві Верховному суді Криму стверджують, що допит Константинова відбудеться цього тижня, проте точна дата поки невідомо.

Як повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов, допит самого Чийгоза запланований на наступний тиждень. Після нього буде перерва для підготовки до дебатів сторін, які відбудуться, швидше за все, у другий тиждень серпня.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.