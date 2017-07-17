Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Рада Європейського союзу 17 липня затвердила рішення надати Україні тимчасові торговельні преференції, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

Як очікують, документ буде підписаний у середині вересня і вступить у дію через тиждень після цього.

«Сьогоднішнім рішенням ми даємо можливість експортувати більше українських товарів до Європейського союзу. Наш обов’язок – підтримати Україну і зміцнити наші економічні й політичні зв’язки, навіть в умовах триваючого конфлікту на її території», – заявив Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Як йдеться у заяві Ради, ця «пропозиція спрямована на покращення доступу українських експортерів до ринку ЄС, з огляду на складну економічну ситуацію й зусилля економічних реформ, що здійснюються Україною».

Автономні торгові заходи впроваджуються додатково до положень про торгівлю, які вже були запроваджені в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, на основі їх тимчасового застосування, що діють з 1 січня 2016 року і які офіційно набирають чинності 1 вересня 2017 року.

Сьогоднішнє рішення є останнім кроком, необхідним для офіційного прийняття регулювання. Європейський парламент схвалив цей текст 4 липня. Тепер рішення повинно бути опубліковане, а чинності воно набере незабаром після підписання тексту під час пленарного засідання Європарламенту у вересні.

Торговельні преференції складатимуться із додаткових квот на деякі види сільськогосподарської продукції із нульовими митними ставками, а також на часткове або повне скасування мит на деякі види промислової продукції.

Документ визначає, що додаткові торговельні преференції для України включають впровадження нульових митних тарифів для деяких видів сільськогосподарської продукції та промислових товарів, зокрема, на овес, мед, кукурудзу, а також 23 види промислових товарів, серед яких – добрива, взуття, деякі метали та електронне обладнання.

Преференції будуть запроваджені на три роки.