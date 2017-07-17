Поліція: 2 людини поранені через підрив трактора в полі на Донеччині

У Гнутові Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, внаслідок чого були травмовані дві людини, повідомляє Головне управління Національної поліції в регіоні.

«Подія трапилася сьогодні близько 11-ї години. Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місці працює слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, кінологи, вибухотехніки, ДСНС і медики.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Зокрема, ввечері 7 липня стало відомо, що на узбіччі дороги поблизу населеного пункту Жованка (між Майорськом і Зайцевим у Донецькій області) на вибуховому пристрої підірвалися двоє цивільних. Чоловік загинув, жінка з мінно-вибуховими травмами була госпіталізована.

Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську. Крім саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розмінуванням на Донбасі займаються також групи гуманітарного розмінування, фінансовані західними урядами та донорами.