Поліція кваліфікує як теракт підрив трактора на вибуховому пристрої на Донеччині

Поліція Донеччини повідомляє, що кваліфікувала як теракт підрив трактора на вибуховому пристрої в полі поблизу селища Гнутове. Трактор підірвався вранці 17 липня, внаслідок чого дві людини були поранені.

«Станом на 13 годину відомо, що трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища Гнутового. Техніка вигоріла вщент. Тракторист-водій отримав осколкові поранення й опіки, ще в одного пасажира 1994 року народження попередньо констатовано контузію і шок. Обидва доставлені з місця події до лікарні», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції Донеччини, від початку року в регіоні зафіксували три випадки, коли трактор натрапляв на вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Зокрема, ввечері 7 липня стало відомо, що на узбіччі дороги поблизу населеного пункту Жованка (між Майорськом і Зайцевим у Донецькій області) на вибуховому пристрої підірвалися двоє цивільних. Чоловік загинув, жінка з мінно-вибуховими травмами була госпіталізована.

Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську. Крім саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розмінуванням на Донбасі займаються також групи гуманітарного розмінування, фінансовані західними урядами та донорами.